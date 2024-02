Apuntes: Hombre, le duela a quien le duela, el Partido Liberal sigue vivito y coleando

VIVITO. Hombre, le duela a quien le duela, el Partido Liberal sigue vivito y coleando, a pesar de los “espíritus inmundos”, de los Judas y de los Marios.

TRONÓ. En la plazoleta del Central Ejecutivo le tronó ayer y no faltó quien dijera que tuvieron más gente que Libre en la celebración de sus dos años, y sin haber contratado a todo el transporte nacional

-gracias a Rafa Barahona- y movilizado a los empleados públicos.

PODER. La bulla es que la borrachera de poder ya contagió a Rebeca y que ha desatado una gran persecución en contra de jueces y magistrados liberales y cachurecos en los recintos de la diosa Temis. Será.

ZOZOBRA. En el Poder Judicial hay gran zozobra por los despidos, por parte de la secretaría general y de la sobrina de Rafael Alegría, siguiendo órdenes de R.

PUJA. La “Mujer Araña” asegura también que lo del libelo es muy cierto, y que Rebeca salió con su tuit, pero, más que por respeto al reglamento interno, por la puja por el poder que tiene con otra magistrada de su mismo partido.

PERROS. Están perros los ataques contra los académicos, intelectuales, sociedad civil, periodistas y empresarios que no le hacen los mandados a Libre.

TURNO. La semana pasada le tocó el turno a la embajadora imperial, a Nichols, a Gabriela Castellanos, a la rectora, a Monchito Custodio, en fin, y ahora inician la semana con Dennis Castro -primito hermano de Xiomara- pero de pensamiento libre y crítico, y lo acusan de “testaferro” de JOH. Qué tal.

MARCIO. Que le mencionen un tan solo caso de corrupción de este gobierno, vaya, pide Marcio Sierra, el power de las evaluaciones y de la Cuenta del Milenio.

CMH. Samuel Santos, vice del CMH, asegura que los médicos cubanos no vienen de gorra, que cada uno se echará dos mil verdecitos al mes -50 mil inditos- y Helga Codina, la presidente, jura que no es cierto que aquí no hay especialistas.

CHICLES. Bueno, es una verdad a medias porque, en realidad, los pobres médicos cubanos son “esclavos modernos” del fracasado sistema socialista y de los dos mil dólares -en Bolivia y Brasil les pagan tres mil- a ellos solo les dan para los chicles. Lo demás lo mandan a La Habana para mantener la dictadura.

GÜINOPE. Alcaldes del sur de El Paraíso vuelven a la carga por la pavimentación de la carretera de Güinope. Ya van dos veces que han desviado -o se han peinado- el pisto de esa vía. A ver si sus diputados les echan la segunda.