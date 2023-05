SILENCIO. Xiomara aseguró en su discurso que el CNA guardó silencio en los tiempos de JOH, y que nunca dijo ni pío, mientras Libre daba la cara. ¿Será cierto?

CAÍDO. Les ha dolido ese informe del CNA porque no solo Xiomara Castro, sino, otros funcionarios y diputados le han caído en vaca a Gabriela.

REVISAR. Es más pasadero lo que dijo EFL de que Gabriela estaría resentida con Libre porque no la apoyaron para FG, porque eso de que guardó silencio cuando JOH, solo es cuestión de revisar los diarios de la época.

FONAC. JOH, al principio, apoyaba a Gabriela, pero luego, cuando le empezaron a sacar los claveles, fracasó en dos intentos por volársela, uno a través de la asamblea del CNA y otro por medio del Fonac. La misión se la encargaron a dos gorditos.

RAYO. Hombre, como diría el recordado “Frijol, el Terrible”, esas ya son señales. Allí apareció Bartolo comparando a la familia Zelaya Castro con la Sagrada Familia. ¡Un rayo le va a caer!

PRIMO. “A Jesús, dice Bartolo, lo bautizó su primo y eso no era nepotismo. En su grupo andaban dos hermanos y varios eran familiares, entonces ¿actuaba con nepotismo y concentraba el poder?” ¡Bárbaro!

ZAPATO. Juan el Bautista no era empleado del Señor, ni su discípulo, y lo que hizo fue bautizarlo y anunciar que Él era el Enviado, de quien había hablado que vendría y de quien no era digno de desatar la correa de su zapato.

OÍDOS. Sepa Judas a quién le zumbaron los oídos, pero en CCI, en la entrega del Premio Álvaro Contreras, retumbaron los reclamos y llamados a defender la libertad de prensa.

REPRESENTANTE. Pero, parece que el usurpador del CN como que la sintió, y mejor no asomó el cacho a la ceremonia y ni siquiera mandó representante. Gracias a Dios, verdad Osman Reyes.

LIBERTAD. Eduardo Maldonado, galardonado con la mayor presea del periodismo nacional, dijo que “sin libertad de pensamiento no hay libertad de expresión, sin libertad de expresión no hay democracia, sin libertad de prensa no hay paz social”.

MAMO. A ese paso que va el Redondo con la CAF y otros demonios, Oliver Erazo, doctor en derecho penal, asegura que acabará en juicio político y en el mamo, porque lo que está haciendo es un delito penal aquí y en la China.

RATIFICADA. Hombre, hasta Doris Alejandrina dice que toda acta de una sesión del CN debe ser ratificada “sí o sí”, y lo mismo manda a decir el “Inmundo” Orellana. ¿Entonces?