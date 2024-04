Apuntes: Dios nos libre este año de esos huracanes tipo Mitch o Eta y Iota

GOOGLE. ¿Ya vieron las oficinas de Google que acaba de inaugurar Bukele en San Salvador? Mientras el vecino mira hacia adelante y le apuesta a la tecnología de punta e inversiones, aquí solo miran el socialismo trasnochado, y a lo que le apuestan es a hacerle los mandados a Maduro.

OBRA. Con el mensaje “Xiomara cumple”, la Secretaría de Prensa anuncia la inauguración del Centro Universitario Regional de Juticalpa, solo que la obra tiene el sello y apellido de Julieta Castellanos, en cuyo período se inició y fue contratada. Tal vez la invitan por lo menos.

PODER. Dios nos libre este año de esos huracanes tipo Mitch o tipo Eta y Iota que pronostican, si a Libre lo único que le importa es acaparar poder, y quedar bien con Maduro. Pobre, pueblo, pobre...

CHIVO. Ya siente el líder de los calixtos que “Mel” y sus socios liberales -que también apoyan a la Rixi- le quieren hacer de chivo los tamales y está pidiendo observadores de afuera para las primarias.

FRAUDE. Más claro y pelado no puede hablar Nelson Ávila. El hombre confirma que en Libre jamás de los jamases permitirán elecciones internas libres y transparentes y que el fraude viene y nadie lo detiene.

1985. Lo “pior”, dice Larry, es que el CNE no está preparado para garantizar elecciones libres y limpias, y lo mejor sería ir a una “opción B”, como en 1985, y que las primarias sean simultáneas con las generales.

GOLPE. No es descabellada esa idea de la “opción B” de Larry si se toma en cuenta, además, que en la actualidad -40 años después- todavía hay protagonistas

-políticos activos- de esos nefastos acontecimientos que estuvieron a punto de terminar en un golpe de Estado.

CELAC. Hombre, Xiomara no se conformó con su cumbre virtual de la Celac, a pesar de la oposición de varios países, sino, que más tardó Maduro en retirar a su embajador en Ecuador que ella en hacer lo mismo. Además de mandaderos ¡carretas!

SALIÓ. ¡Agudeza! ¡Agudeza! No hubo licitación, el contrato no fue aprobado por el Congreso, sus cláusulas son secreto de Estado, los precios del kilovatio hora no se conocen, los trabajos arrancaron a escondidas en Villanueva. Por eso dicen que Libre salió corregido y aumentado... y una cuarta más.

REPRESAS. La casaca es que por ahora será diésel, es decir, más energía térmica, y luego mutarán a gas licuado. “Fito” Facussé dice que eso es una changoneta y pide que mejor le cuenten una de la CICIH y los “Cuatro Fantásticos”. ¿Y las represas?