Apuntes: Desde el búnker del exresignado a HZC: “Ni te he tocado y estás temblando”

JALÓN. “Nos pidieron jalón y querían manejar”, manda a decir HZC, con una foto en la que aparecen Nasralla y el Barquero guindados de las puertas traseras de una Prado -como que eran guaruras- cuando andaban en campaña con Xiomara.

BRINCO. Pero, en el búnker del exresignado de la tele respingan y aseguran que todo el brinco es por su lanzamiento y que ya están como cuando la cuchara le dijo a la gelatina: “Ni te he tocado y ya estás temblando”.

BUSCÓ. Los nasrallistas también preguntan que “quién le pidió jalón a quién”, si fue el olanchano quien buscó al señor de la tele cuando le cayó el veinte que solos no ganaban.

ACUERDE. Hasta la ex del Redondo Iscariote ha salido a meter la cuchara en el nuevo rifirrafe entre la familia Zelaya y Nasralla, y le manda a decir a Héctor que “no mienta”, que se acuerde cuando buscaron a su ex para que convenciera a SN con la alianza. Será.

CUATRO. Quién habría creído hace apenas un par de semanas que hasta iban a sobrar candidatos en el gonfalón rojo-blanco-rojo. Se cansaron de rogar y ahora ya tienen cuatro. ¿Y Cálix?

APOYO. Maribel se lanzó ayer por todo lo alto, con todos los mikis, y la bulla es que va con todo y que tiene el apoyo de altas poporoilas de la zona norte.

FREÍDO. Ya el pasado viernes se había lanzado Ángel Darío y se supone que en los próximos días lo harán Marlon Lara y Rafa Canales, así es que, se fregaron los socios liberales del olanchano que ya habían freído la liebre.

ASESOR. Adivina, Sancho amigo, qué excandidato presidencial liberal ahora sigue los pasos de Marvin Ponce y se ha convertido en flamante asesor presidencial refundacional, con salario y todos los mikis.

ERICK. Apagones y más apagones en toda la “res-pública” y el Erick abriendo la boca de “observador” en las elecciones de México. ¡Habrase visto!

CLAVO. El Uferco le cayó a Power Chicken con todo un batallón de fiscales -unos 25- y la bulla es que no dejará de buscar hasta encontrar, porque se quiere sacar aquel clavo de las cámaras, cuando lo sacó conspirando junto a su alero OM. Do you remember?

NERÓN. El Nerón de Finanzas jura por la Rixi que por “negligencia” del Pollo Contreras es que no han transferido el billete de las transferencias, pero el alcalde asegura que es puro sectarismo.

AMLO. Pucha, como dice aquel, con esa marimbeada de estanco que les zampó AMLO y la Choci tiene valor de decir que impugnará. Dios libre a Honduras de algo semejante.