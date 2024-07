Apuntes: Cómo es posible que Xiomara apoye a semejante lepero en Venezuela

ROBO. Alguien, en su sano juicio, creerá que la tal comunidad internacional -empezando por Biden y la UE- hará algo -que no sean tuits o pinches comunicados- para revertir el robo descarado del asesino, corrupto y narcodictador venezolano.

CNE. Exactamente eso que acaba de hacer Maduro es lo que pretende hacer Libre aquí con su impopular candidata, y con nueve de cada diez hondureños en contra, y todo gracias al control que tiene del CNE junto a su aliado liberal.

APOYE. Hombre, cómo es posible que Xiomara apoye a semejante lepero y que, encima, diga que su “triunfo” es “inobjetable”. Bueno, cuando Vladimir Putin también aseguró, que fue una “convincente” victoria.

CHAMBA. “German Espinal y Julio Navarro dan pena, por una chamba venden su alma y defienden el robo en Venezuela, los dos llegaron a viejos sin dignidad y no deberían avalar sinverguenzadas”, lamenta el analista Edgardo Rodríguez.

2026. Avisa Jorge Cálix que lo primero que hará cuando llegue a la guayaba, el 27 de enero de 2026, será romper relaciones con el dictador venezolano.

MENÚ. Misa en SPS entre Cálix, Nasralla, Power Chicken y Yani, para ver qué ondas, pero no está claro cuál era la onda del encuentro, porque al final cada quien salió con su propio menú y unos pidieron pollo, otros carne y otros sopa de albóndigas.

ALIANZA. Nasralla habló de una gran coalición opositora y de una alianza a lo interno del PL, pero Cálix dijo que neles pasteles, que van hasta el final y que las bases decidirán quién es quién.

BASES. La otra cosa es que Power Chicken todavía no decide si se va con la negra o si se va con la blanca, y avisa que sus bases le han pedido que no se tire así nomás, que negocie todo el paquete y que si no, mejor se lance independiente.

LIGAS. Parece que la manzana de la discordia es la coordinación del departamento y las primeras dos o tres diputaciones, porque los alcaldes ya se cansaron de ser escaleras, y quieren entrar a las grandes ligas.

AJO. El Pollo Contreras lamenta que se tuvo que declarar en huelga de hambre, para que le dieran las tales transferencias, porque resulta que los diputados no le tiran ni de aquellos que dijimos, no digamos los funcionarios como el Vaquero sin sombrero, y por eso ahora quieren estar en el ajo.

CORTÉS. La bulla es que SN ya le ofreció la coordinación de Cortés a ML, y la primera diputación a AR, su delfín. ¿Y el Pollo Contreras? Parece que JC sí le dará Cortés.