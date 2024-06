Apuntes: Avisa el líder supremo de Libre que Cálix todavía no ha sido expulsado

LÍDER. Avisa el líder supremo de Libre que JC todavía no ha sido expulsado, que todavía tiene esperanzas que lo inscriban y pide calma, calma, que no pande el cúnico.

SEÚL. Pero, como JC no se come la tortilla así nomás, manda a decir que se da por enterado de la expulsión confirmada por el “Loco Váldez” desde Seúl, y que hasta la vista, baby.

PONGA. No será, dice el “Chele” Castro, que le quieren dorar la píldora a JC para que no se vaya, se inscriba y luego le hacen la ponga en la contada gracias a la alianza Libre-PL en el CNE. Como no, chon, dice el “Chele”.

TROYA. En el PL ya empiezan a circular encuestas -adivinen pagadas por quién- en las que el Caballo de Troya de Libre y sus socios liberales sale como 50 puntos arriba de los demás.

UNO. Pucha, como dice aquel, matan a uno en Jalteva y se revientan a la del INAMI, y en Támara hubo 46 mujeres asesinadas -algunas quemadas vivas- y al responsable de la custodia del centro penal más bien lo ascendieron a ministro de Seguridad. Ja...je...ji...jo...ju...

CUBETA. La bulla en el mismo Ocotal es que hace tiempo sabían dónde estaba “Cubeta” y que si no le habían echado el guante, era porque no querían, y qué raro que lo capturan justo después del destape de Julissa con Renato.

RÍO. Lo otro es que los rixianos están aprovechando el río revuelto, por la captura del primo Clixto, y en esas redes están dele que dele que son los mismos. Qué tal cuando arranque la campaña.

CISNE. Avisa la Coalición Ambiental por Honduras que solo mantener la cárcel en el Cisne costaría entre 3,000 y 4,000 millones de yucas, sin contar el daño que le harían a La Mosquitia o a la Ceiba, cuando les vayan a tirar el pupú y la basura de toda esa gente.

PELEAS. Hombre, y la presidente electa de los mexicanos irá a seguir con las tales mañaneras de su padrino, perdiendo hasta tres horas de su valioso tiempo en peleas infecundas con periodistas.

NIETOS. Lo bueno es que AMLO ha prometido retirarse y dejarla gobernar. Si otros expresidentes hicieran lo mismo y se dedicaran a cuidar a sus nietos, en vez de estar dividiendo a sus partidos y sembrando odio, que gran favor le harían a sus pueblos. Y a sus naciones.

ALMA. Pero no. Entre más tienen, más quieren. Su insaciable voracidad por el poder no tiene límite y, con tal de seguir manipulando los poderes del Estado y las instituciones, son capaces de venderle su alma al Belcebú, el príncipe de los demonios.