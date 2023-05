CULPA. El resignado de la tele vuelve a la carga en contra de su exaliado, el olanchano, y asegura que todo el desmadre de los apagones es por su culpa.

QUEBRAR. Salvador jura por Iroshka que el Erick le dijo al olanchano, desde el año pasado, que había que comprar energía para evitar los apagones y que Mel le dijo que no, no y no. Lo que busca MZR, según SN, es “quebrar el país”.

ENEE. Reaparece Cuqui, exgerente de la ENEE, y le aconseja a Xiomara Castro nombrar urgente al gerente de la ENEE, porque se ocupa uno a tiempo y medio y no a medio tiempo. ¡Ahhh! y que craso error haber descargado “El Cajón” el año pasado. ¿Estáis oyendo, Erick?

PASAR. ¡Eureka! Después de año y medio, aunque ya estaba a la mitad cuando asumió, el gordito Aldana avisa que ya pueden pasar por el tunelito del Juan Pablo II. ¡Vaya, hombre!

MAÍZ. La bulla es que Dulce María nunca dio pie con bola en el Dinaf y sepa Judas cómo la tenían en semejante cargo. Allí está Wilmer Vásquez, buen muchacho, afín a Libre -aunque no es compadre- con una gran trayectoria en tema niñez. Tal vez le riegan maíz.

ATAQUES. Hombre, no han parado los ataques contra el CNA y ahora han tenido que salir en su defensa, como el Chapulín Colorado, la rectora y varios ilustres de la “socialité”, entre ellos los aesejotistas y Foprideh.

PELOS. Lo bueno es que esa nueva epístola de JC ha dejado claro, con pelos y señales, que no es cierto que el CNA “guardó silencio” en los tiempos de la tal narcodictatura.

IHSS. La rectora sacó a bailar uno a uno los claveles que el CNA le destapó a JOH, incluido el desmadre del IHSS, Invest-H, Sesal, Soptravi, Infop, Copeco, en fin...

SHAKIRA. Aunque algunos “ataques” al CNA han sido divertidos y con sabor a chistes, como el de la Rixi y El Botija. ¡Ahhh! Y el “Inmundo” Orellana, a quien le dedicaron la canción de Shakira -ciego, sordo y mudo- porque jura que no ve el nepotismo por ningún lado.

PREMIO. Pero, el premio se lo lleva la Rixi, que tuvo el cinismo de llamar “cínica” y “perversa” a Gabriela, a pesar de todo su familión. Y esto que no le sacaron los hijos, el tío del yerno, el cuñado de la cuñada y al primo de la prima del primo.

GENIO. Que no se aflijan ni se aflojen, le manda a decir el Redondo a los activistas de Libre enchambados, que ellos son como Bill Gates, Mark Zuckerberg -el genio de FB- Leonardo DiCaprio -Titanic- Nelson Mandela, en fin...Pobre, pueblo, pobre...