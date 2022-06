DANLÍ. Cancelado el Festival del Maíz de Danlí por la viruela del mono, el covid, las lluvias, la guerra de las galaxias, la gripe española, la peste negra, la invasión a Ucrania, en fin... Sean serios.

GUANTE. Megalómanos, mentirosos come cuando hay y farsantes manda a decir el Ekónomo a quienes quieren seguir dirigiendo el Partido Nacional. “I can’t believe it”. Al que le caiga el guante...

TOMMY. Por cierto que el Tommy jefe de bancada ahora no se apea de los aviones. Solo vino a cambiar maletas y pintó llantas para las Europas. Y así quiere ser candidato.

RESERVAS. Hombre, delicada esa sacadera de pisto de los ahorros del Estado, conocidos como reservas internacionales. El propio BCH ha confirmado otro préstamo por mil millones de verdecitos.

BUENO. Lo bueno es que en el comunicado del BCH le echan el muerto al Congreso de LR por la aprobación de esos préstamos, así es que el día menos pensado, así como hoy persiguen, mañana serán perseguidos.

GORRA. Para que vean que los presuntos “ambientalistas” no se mueven de gorra, el Vaquero de Gobernación juramentó ayer a Ariel Madrid, asistente de Víctor Fernández y acérrimo defensor de los guapinoles, como viceministro de Recursos Naturales y Ambiente.

ENEMIGOS. De por sí aquí no hay chamba ni de sepulturero, los colectivos de Libre se están matando por los empleos en el gobierno, y nombran en la administración pública a los grandes enemigos de la poca inversión que viene a estas honduras.

CALAMIDAD. Mundo Orellana se declara en calamidad doméstica por falta de presupuesto, y no tiene ni para pagar empleados ni comprar café. Pero como no tiene valor de denunciar la mano peluda que no lo quiere, le echa el muerto a JOH.

PAPO. O Mundito Orellana se hace o es. O no sabe para qué y para quién está trabajando —al igual que unos “analistas” y periodistas sesudos— o se hace el papo y todo es de compadre hablado. Hasta el sustituto de Argueta ya está listo. Por cierto, es una gran persona. Gran profesional, honesto y no es ningún fariseo, como muchos y muchas que navegan con la bandera anticorrupción.

BARRIOS. Qué majadería eso que acaba de decir el diputado Ramón Barrios. Eso solo se lo pueden creer los majaderos que creen en él.

QUEJAS. Crecen las quejas por la paralización de los proyectos carreteros en norte, sur, oriente y occidente. Los mismos alcaldes de Libre han puesto el grito al cielo.