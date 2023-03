BUKELE. Fructífera visita -dicen- del secre privado y del olanchano a Bukele, para invitarlo a venir a Tegucigalpa a reunirse con Xiomara y hablar de temas de interés binacional.



ODIR. De “mandadero” ha calificado la rectora a Odir Fernández, y de prestarse al “juego” de Libre, de Rebeca y de sectores de la oposición que quieren enredar la extradición para beneficiar sepa Judas a quién.



COPY. La bulla es que un proyecto de Ley de Extradición que circula por allí lo redactó un candidato a magistrado, que no salió, y algunos solo le han dado “copy paste”.



ALHARACA. Gran alharaca la de Nasralla porque no le han pagado su salario, y de Palacio tampoco le han transferido el milloncito mensual que le pasan.



TELE. ¡Qué bonito! El resignado de la tele quiere ser “oposición” y al, mismo tiempo, funcionario del gobierno con salario, oficina con todos los mikis, partida especial, guaruras, chofer, prados blindadas, en fin...



CÓMPLICE. Ajá, y además de funcionario, “líder de la oposición”, cómplice de la directiva ilegal y de facto del Congreso -por conducto de su esposa- también sigue en su medio, en campaña día y noche.



SOCADO. Ajá, y de remate se las tira de socado, que no quiere que los periodistas le digan nada y que solo hablen linduras de él. ¡Habrase visto! O está de un lado o está del otro. En otras palabras, o le sirve a Dios o le sirve al diablo.



VACA. Hombre, esa vaca intelectual no es más vaca porque no es más vaca, como le decía la Chilindrina al Chavo, que no era más bruto porque no era más bruto.



MAO. Este se quedó colgado en la revolución bolchevique, en los tiempos de Mao y en el fracasado modelo cubano, mantenido por décadas por la URSS, luego por Chávez y ahora por las autocracias de izquierda de Latinoamérica.



LADRAR. El flamante ministro de “Estrategia” y “Planificación”, además de ignorante, es ofensivo. En una radio le dijo ayer a los migrantes que dejen de “ladrar”. ¡Ahhh!, y que los pobres migrantes representan a la “élite”.



MIL. Gran “reconocimiento” de un alto funcionario del Estado a quienes sostienen la economía del país -el año pasado mandaron 8,600 millones de dólares-, pues gracias a ellos el lempira hoy no está a mil por uno.



BAILAR. A propósito de la “vaca intelectual”, en esas redes siguen sacando a bailar boletos aéreos a Cuba pagados por su Secretaría, inclusive a ferreterías y a precios exorbitantes.