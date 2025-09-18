EH Verifica
PARA ELECCIONES
Inicio
Multimedia
Videos
Una persona muere en accidente en carretera CA-5 cerca del peaje de Zambrano
Un accidente de tránsito en la carretera CA-5, a la altura del peaje de Zambrano, dejó como saldo la muerte de una persona. Las autoridades llegaron al lugar para regular el tráfico y realizar el levantamiento correspondiente.
Redacción El Heraldo
seguir +
18 de septiembre de 2025 a las 17:09
El Heraldo Videos
Videos deportes
Marco Aceituno anota golazo con Choloma ante el Victoria
Redacción El Heraldo
Videos
Una persona muere en accidente en carretera CA-5 cerca del peaje de Zambrano
Redacción El Heraldo
Videos deportes
Barcelona derrota a Newcastle con doblete de Marcus Rashford
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Calle hacia aldea El Lolo destrozada e inundada tras fuertes lluvias
Marbin López
Videos Honduras
Enfermeras del Hospital El Tórax cumplen 18 días de protesta y esperan acuerdo
Marbin López
Videos sucesos
Niños muertos en incendio serán entregados tras identificación por ADN
Estalin Irías
Videos sucesos
Colonia Suyapa: dos niños mueren en incendio; cuerpos se entregarán en una semana
Estalin Irías
Videos deportes
José Mario Pinto anota doblete con Olimpia pero Rodrigo de Olivera le da empate a Olancho
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Cerro Grande: pobladores bloquean salida a Olancho por incumplimiento de la SIT
Cortesía
Videos Honduras
Fuertes lluvias inundan calles del centro y bulevar Morazán en Tegucigalpa
Cortesía
Videos Honduras
Intensas lluvias provocan anegamientos en diversas zonas de la capital
Cortesía
Videos Honduras
Capital bajo agua: lluvias provocan caos en calles principales
Cortesía