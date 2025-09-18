  1. Inicio
Una persona muere en accidente en carretera CA-5 cerca del peaje de Zambrano

Un accidente de tránsito en la carretera CA-5, a la altura del peaje de Zambrano, dejó como saldo la muerte de una persona. Las autoridades llegaron al lugar para regular el tráfico y realizar el levantamiento correspondiente.

  • 18 de septiembre de 2025 a las 17:09
El Heraldo Videos