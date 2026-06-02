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Exhuman en Rigores los cuerpos de dos menores y un adulto tras masacre

Autoridades realizaron la exhumación de los cuerpos de dos menores de edad y un adulto en Rigores, como parte de las diligencias relacionadas con la masacre que conmocionó a la comunidad.

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 18:15
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