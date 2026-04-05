  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos

Requisitos para tramitar pasaportes de emergencia

En Honduras, los pasaportes de emergencia se tramitan únicamente en los aeropuertos de Toncontín (Tegucigalpa), Palmerola (Comayagua) y Ramón Villeda Morales (La Lima). Aplica a documentos vencidos, próximos a vencer o perdidos antes del viaje, presentando la denuncia correspondiente.

  • Actualizado: 05 de abril de 2026 a las 12:04
El Heraldo Videos