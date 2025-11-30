  1. Inicio
Votaciones en el instituto José Cecilio del Valle en la Ciudad de Choluteca

En la Ciudad de Choluteca, el instituto José Cecilio del Valle abrió sus mesas de votación, donde los ciudadanos ejercen su derecho al voto durante la jornada electoral.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 09:04
