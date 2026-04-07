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¿Puede mejorar la producción de camarón en Alianza, Valle?

En municipios como Namasigüe y Alianza, la realidad es evidente: fincas cerradas, empacadoras inactivas y productores obligados a migrar hacia cultivos alternativos o trabajos temporales para poder subsistir ante la falta de mercado internacional.

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 16:55
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