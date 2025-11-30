  1. Inicio
Héctor Zelaya cumple con la tradición y acompaña a su hijo a votar

Héctor Zelaya, secretario privado de la presidenta Xiomara Castro, cumplió con la tradición y acompañó a su hijo a emitir su voto durante la jornada electoral.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 11:25
El Heraldo Videos