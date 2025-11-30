  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

"Fuera hijue...": Luis Redondo recibe insultos y abucheos al llegar a votar en SPS

El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, vivió un ambiente tenso al llegar a su centro de votación en San Pedro Sula. Algunos ciudadanos lo recibieron con gritos y abucheos mientras ingresaba al recinto para ejercer su derecho al voto, en medio de una fuerte presencia de medios y votantes.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 10:23
El Heraldo Videos