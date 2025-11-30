  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Denuncia de maestra en escuela en Miraflores: daños a puerta por simpatizantes de Libre

En Miraflores, una maestra denunció que simpatizantes de LIBRE causaron daños a la puerta de una escuela durante la jornada electoral, lo que motivó la intervención de las autoridades para esclarecer lo sucedido.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 14:11
El Heraldo Videos