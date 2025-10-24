Lluvias en Honduras
Copa Centroamericana
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
PARA ELECCIONES
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
"Denme esa oportunidad, Honduras, vamos a estar bien": Nasry "Tito" Asfura
Nasry “Tito” Asfura hizo un llamado a los hondureños a confiar en él, asegurando: “Denme esa oportunidad, Honduras, vamos a estar bien”, mostrando optimismo y seguridad en su propuesta de gobierno.
Cortesía
seguir +
24 de octubre de 2025 a las 22:16
El Heraldo Videos
Videos Honduras
"Denme esa oportunidad, Honduras, vamos a estar bien": Nasry "Tito" Asfura
Cortesía
Videos Honduras
"Donde no hay democracia y libertad no pueden haber relaciones": Nasry Asfura sobre futuros acercamientos diplomáticos con Venezuela
Cortesía
Videos Honduras
“Tengo que tener la oportunidad de gobernar”: Nasry Asfura defiende al Partido Nacional y afirma que no es culpable por actos individuales
Cortesía
Videos Honduras
Realizan vigilia por la institucionalidad del CNE y respaldo a sus consejeras
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Sara Zavala apuesta por una política limpia y transparente
El Heraldo
Videos Honduras
¡Tensión en el Infop! CNE supervisa sistema biométrico tras denuncia de Cossette López
Lesly Chambasis
Videos Honduras
Ana Paola Hall llega al Infop para supervisar revisión de dispositivos biométricos
Lesly Chambasis
Videos Honduras
“Cuando el presidente no es narcotraficante...”: Salvador Nasralla habla de valores morales en el poder
Cortesía
Videos Honduras
Salvador Nasralla promete construir un metro para el transporte de los pobladores de Cortés
Cortesía
Videos Honduras
“Si quieren comer una pata de pollo al mes para cinco personas, voten por Rixi”: Salvador Nasralla
Cortesía
Videos Honduras
Rixi Moncada sobre la IA: "Lo primero que voy a proteger como Estado y como gobierno es la inteligencia humana”
Cortesía
Videos Honduras
“Quienes me conocen lo saben”: Rixi Moncada se define como “implacable contra la corrupción”
Cortesía