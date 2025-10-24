  1. Inicio
"Denme esa oportunidad, Honduras, vamos a estar bien": Nasry "Tito" Asfura

Nasry “Tito” Asfura hizo un llamado a los hondureños a confiar en él, asegurando: “Denme esa oportunidad, Honduras, vamos a estar bien”, mostrando optimismo y seguridad en su propuesta de gobierno.

  • 24 de octubre de 2025 a las 22:16
El Heraldo Videos