  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Crisis camaronera en el sur: lagunas vacías y productores afectados

El intento de sustituir a Taiwán por República Popular China no dio resultados para los productores, quienes denuncian que ese mercado paga precios demasiado bajos y prioriza volumen sobre calidad, haciendo inviable sostener la producción a gran escala.

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 16:26
El Heraldo Videos