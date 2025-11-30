  1. Inicio
¿Cómo pueden votar los hondureños en Estados Unidos?

Los hondureños en Estados Unidos pueden votar presentándose a los consulados habilitados como centros de votación, donde deben verificar su mesa, presentar su identidad y emitir su sufragio como en Honduras.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 16:21
El Heraldo Videos