Ciudadano denuncia uso de falsa credencial de miembro del Partido Liberal

Un ciudadano denunció la circulación de una credencial falsa de un supuesto miembro del Partido Liberal, y las autoridades iniciaron la investigación para garantizar la integridad del proceso electoral.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 20:27
