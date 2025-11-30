  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Carlos Eduardo Reina afirma que Rixi ganará y que Trump favoreció al oficialismo

Carlos Eduardo Reina, candidato a diputado de Libre, asegura que Rixi ganará y que Donald J Trump le hizo un favor al oficialismo.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 11:15
El Heraldo Videos