Inicio
.
Multimedia
.
Videos
.
Videos Honduras
Carlos Eduardo Reina afirma que Rixi ganará y que Trump favoreció al oficialismo
Carlos Eduardo Reina, candidato a diputado de Libre, asegura que Rixi ganará y que Donald J Trump le hizo un favor al oficialismo.
Javier Flores
seguir +
30 de noviembre de 2025 a las 11:15
