  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Videos Honduras

Así fue la llegada de “El Pollo” Contreras para ejercer su voto

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto “El Pollo” Contreras, llegó a su centro de votación para ejercer su sufragio durante la jornada electoral.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 10:59
El Heraldo Videos