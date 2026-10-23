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AMDC informa sobre el avance de los trabajos del túnel de la Florencia en la capital

Túnel de la Florencia alcanza un 72% de avance. La AMDC informó sobre el progreso de los trabajos en esta obra de infraestructura de la capital.

  • Actualizado: 23 de octubre de 2026 a las 16:12
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