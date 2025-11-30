  1. Inicio
Alta participación en la colonia Miraflores: ciudadanos esperan para votar

En la colonia Miraflores, se observa una alta participación ciudadana, con residentes haciendo fila para emitir su voto en las elecciones generales 2025.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 12:04
El Heraldo Videos