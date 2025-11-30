  1. Inicio
Afluencia masiva en San Manuel, Cortés, durante la jornada electoral

San Manuel, Cortés, registra una afluencia masiva de votantes, reflejando un fuerte interés ciudadano en participar en la jornada electoral.

  • 30 de noviembre de 2025 a las 15:40
El Heraldo Videos