EH Verifica
EH Plus
Investigaciones
Data
EH Explica
Interactivos
Inicio
Honduras
EH Verifica
Economía
Dinero & negocios
Sendas del café
EH Ambiente
Brand Studio
De interés
Acontecer empresarial
Ediciones comerciales
Tegucigalpa
Fotogalerías
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Tegucigalpa en fotos
Mundo
Entretenimiento
Sociales
Deportes
EH Trámites
Videos
Hondureños en el mundo
Opinión
Editorial
Columnistas
Héroe y Villano
Cartas al editor
Caricaturas
Apuntes
Trending
Utilidad
Tecnología
Salud y belleza
Sexo y pareja
Empleos
Motores
Revistas
Siempre
Crímenes
Buen provecho
Especiales
Documentos
Edición diaria
Edición PDF
El Heraldo
La Prensa
Diez
Revista Estilo
Buen Provecho
Revista E&N
Suscripción
Botones_Footer
Facebook
X
Instagram
YouTube
TikTok
PlayStore
AppStore
Suscríbete
Ingresar
Lo último
Honduras
Sucesos
Entretenimiento
Deportes
Mundo
Tegucigalpa
EH Plus
Videos
Fotogalerías
Edición PDF
Boletines
PARA ELECCIONES
Inicio
.
Multimedia
.
Videos
Momento en que se forma un socavón frente a un hospital en Bangkok
El agujero se ha abierto, dañando servicios públicos cercanos, frente al hospital Vajira que ha suspendido temporalmente sus servicios ambulatorios y cuyos pacientes hospitalizados no se han visto afectados. Video: EFE / NAKON45.
Redacción El Heraldo
seguir +
24 de septiembre de 2025 a las 09:09
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Cayó “Little Samurai”: acusado por asesinato de alumnos del Intae
Rodiney Cerrato
Videos deportes
Real España no pudo y cae ante Plaza Amador en la ida de cuartos de Copa Centroamericana
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Cenaos advierte lluvias y tormentas eléctricas en Francisco Morazán
Rodiney Cerrato
Videos Honduras
Sampedranos protestan en defensa de Contreras ante denuncias de persecución política
Lisseth García
Videos Honduras
¡Fuera el familión!”: Sampedranos se congregan en el parque central en respaldo a Roberto Contreras
Lisseth García
Videos deportes
Amistoso de lujo: Honduras se medirá a Argentina previo al Mundial United 2026
Rodiney Cerrato
Videos
Gradas de la ONU fallan cuando Trump llega a dar su discurso
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Recompensa por Romeo Vásquez sube a L30 millones
Rodiney Cerrato
Videos
Trump se queja por fallo de las gradas en la ONU
Redacción El Heraldo
Videos entretenimiento
¿Juninho olimpista? El brasileño luce la camisa de la H y se lleva la del León
Mauricio Ayala
Videos deportes
Luis Palma anota su tercer gol y su segunda asistencia con Lech Poznán; fue expulsado
Redacción El Heraldo
Videos
Momento en que se forma un socavón frente a un hospital en Bangkok
Redacción El Heraldo