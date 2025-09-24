  1. Inicio
Momento en que se forma un socavón frente a un hospital en Bangkok

El agujero se ha abierto, dañando servicios públicos cercanos, frente al hospital Vajira que ha suspendido temporalmente sus servicios ambulatorios y cuyos pacientes hospitalizados no se han visto afectados. Video: EFE / NAKON45.

  • 24 de septiembre de 2025 a las 09:09
El Heraldo Videos