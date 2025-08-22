  1. Inicio
Momento en que lata de cerveza impacta en la cabeza del salvadoreño Ricky

Una lata de cerveza impactó en la cabeza del tiktoker salvadoreño Ricky en pleno partido, provocando un momento de tensión en el estadio Morazán.

  • 22 de agosto de 2025 a las 20:08
El Heraldo Videos