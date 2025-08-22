  1. Inicio
Momento en que lata de cerveza impacta en la cabeza del salvadoreño Ricky

Un tenso momento se vivió en el Estadio Morazán cuando una lata de cerveza impactó en la cabeza del jugador salvadoreño Ricky durante el partido de la selección tiktoker

  • 22 de agosto de 2025 a las 20:08
El Heraldo Videos