Locura total tras el gol de Supremo: jugadores y afición celebran al máximo.

La emoción se desbordó en el Estadio Morazán tras el gol de Supremo, provocando una locura total entre jugadores y afición.

  • 22 de agosto de 2025 a las 20:08
El Heraldo Videos