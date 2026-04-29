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Incendio forestal afecta zonas aledañas a Santa Lucía

Un fuerte incendio forestal afecta esta noche varias zonas aledañas a Santa Lucía, desde el sector de El Chimbo y El sitio.

  • Actualizado: 29 de abril de 2026 a las 21:04
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