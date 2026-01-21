Junta Directiva provisional
“Hoy se inaugura en paz”, afirmó el diputado liberal Yuri Sabas
El diputado liberal Yuri Sabas afirmó que la inauguración del Congreso Nacional se realiza en un ambiente de paz y orden, subrayando la importancia de la unidad y la responsabilidad en la apertura del nuevo período legislativo.
Redacción El Heraldo
seguir +
Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 11:01
El Heraldo Videos
Videos
“Hoy se inaugura en paz”, afirmó el diputado liberal Yuri Sabas
Redacción El Heraldo
Videos
Saraí Espinal: "Es una responsabilidad enorme hacer las cosas bien"
Redacción El Heraldo
Videos
Ambiente dentro del Congreso Nacional previo al inicio de la sesión
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Jornada legislativa con vigilancia máxima en el Congreso Nacional
José Valeriano
Videos Honduras
Expectativa en el Congreso Nacional antes del inicio de la sesión legislativa
Emilio Flores
Videos Honduras
Medidas de seguridad mantienen bajo resguardo militar el Congreso Nacional
David Romero
Videos Honduras
"No tenemos que andar insultando ni golpeando a nadie": Rolando Contreras
Emilio Flores
Videos
Video: conductor de mototaxi embestido por vehículo en Olancho
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Sesión del 21 de enero marcará la elección de la Junta Directiva Provisional del Congreso
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Rolando Contreras sufre agresión verbal y física por simpatizantes de Libre
Jefry Sánchez
Videos Honduras
CNE acredita a 298 alcaldes electos pese a protestas frente a su sede
Jefry Sánchez
Videos Honduras
Presidente electo Nasry Asfura vuelve al país tras gira internacional previa a su investidura
Jefry Sánchez