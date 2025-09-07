  1. Inicio
“Uyuyuy” presiona y asiste, pero el gol no llega

“Uyuyuy” realizó presión alta sobre la defensa de los tiktokers de Brasil, provocando un error que le permitió recuperar el balón. Con un taco hacia atrás, asistió a “Davis Flow”, aunque la jugada no pudo concretarse en gol.

  • 07 de septiembre de 2025 a las 16:32
