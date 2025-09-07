Selección de TikTokers
“Uyuyuy” presiona y asiste, pero el gol no llega
“Uyuyuy” realizó presión alta sobre la defensa de los tiktokers de Brasil, provocando un error que le permitió recuperar el balón. Con un taco hacia atrás, asistió a “Davis Flow”, aunque la jugada no pudo concretarse en gol.
Mauricio Ayala
seguir +
07 de septiembre de 2025 a las 16:32
“Supremo” se toma con humor la derrota ante Brasil
Mauricio Ayala
“Uyuyuy” presiona y asiste, pero el gol no llega
Mauricio Ayala
Energía y emoción en el duelo de tiktokers Honduras vs Brasil
Mauricio Ayala
Encuentro lleno de ritmo entre tiktokers de Honduras y Brasil
Mauricio Ayala
Ambiente festivo en camerinos previo al duelo de tiktokers en Brasil
Mauricio Ayala
“El Loco de la Selva” sorprende con un ritual antes del partido de tiktokers
Mauricio Ayala
La selección de tiktokers de Honduras se motiva con una oración antes del partido
Mauricio Ayala
Con voz y corazón, tiktokers de Honduras entonan el himno nacional
Mauricio Ayala
La selección de tiktokers de Honduras salta a la cancha con ilusión y motivación
Mauricio Ayala
Acción y entusiasmo: tiktokers en la cancha y aficionados en las graderías
Mauricio Ayala
Brasil está venciendo a Honduras con gol de Juninho
Redacción El Heraldo
TikTokers catrachos listos para enfrentar a Brasil
Mauricio Ayala