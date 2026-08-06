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La inesperada petición de Cristiano y Georgina para su boda

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían ultimando detalles de su boda en Madeira. Más allá de los lujos y los invitados famosos, una petición solidaria a sus asistentes ha llamado la atención.

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 18:00
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