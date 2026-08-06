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Experiencia, preparación elegancia Stephie Morel, Miss Cortés va por la corona de Miss Honduras 2026

Stephie Morel es una de las candidatas con mayor proyección para conquistar la corona de Miss Honduras 2026. A sus 22 años, la representante de Cortés destaca por su amplia experiencia. #MissHonduras2026

  • Actualizado: 06 de agosto de 2026 a las 16:54
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