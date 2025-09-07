  1. Inicio
Energía y emoción en el duelo de tiktokers Honduras vs Brasil

Con la reanudación del partido entre los tiktokers de Honduras y Brasil, “Uyuyuy” reclamó al línea tras una jugada de posesión hondureña, mientras “Dembelé” se mostró agradecido y motivado en la cancha, contagiando entusiasmo a su equipo. Desde la banca, los jugadores de Honduras realizaron piruetas, animando a sus compañeros y manteniendo la energía en cada acción del juego.

  • 07 de septiembre de 2025 a las 16:00
El Heraldo Videos