PARA ELECCIONES
Inicio
Multimedia
Videos
Dos menores de edad fueron arrastrados por la corriente de una quebrada en la colonia Cantarero López
Redacción El Heraldo
11 de octubre de 2025 a las 08:10
El Heraldo Videos
Videos Honduras
Aprende a seguir a EL HERALDO en Google Discover en segundos
Rodiney Cerrato
Videos
Videos deportes
Panamá se pone a ganar sobre El Salvador con gol de José Fajardo
Redacción El Heraldo
Videos Honduras
Cálix asegura que negación del CNE es vieja y por eso ya puso apelación
Cortesía
Videos Honduras
Tormentas persistentes provocan caos vehicular y daños en Tegucigalpa
Yeny Sarmiento
Videos Honduras
Tegucigalpa bajo el agua: intensas lluvias causan estragos en distintos puntos
David Romero
Videos Honduras
Tegucigalpa se inunda y los suelos ceden tras fuertes lluvias de esta tarde
Estalin Irías
Videos Honduras
¡Sin tregua! Fuertes lluvias provocan suelos saturados y deslizamientos en la capital
Estalin Irías
Videos deportes
Haití llegó a Tegucigalpa y sufre inconveniente previo a jugar ante Honduras en Eliminatoria
Redacción El Heraldo
Videos sucesos
Policías atropellan a un perro en San Buenaventura
Redacción El Heraldo
Videos deportes
¡La afición habla! Pronósticos y expectativas de los catrachos para la H
Grupo OPSA
Videos deportes
¡Esto se prendió! Supremo y Joao llegan al estadio para apoyar a la H
Mauricio Ayala