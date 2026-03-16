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Estos son los tres mejores jugadores del Motagua según su técnico

El entrenador del Fútbol Club Motagua, Javier López, compartió cuáles considera que son los tres jugadores más destacados del equipo, basándose en su rendimiento y liderazgo dentro del plantel.

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 16:35
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