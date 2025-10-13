  1. Inicio
Carlos Will Mejía: “Honduras necesita intensidad ante Haití para asegurar su pase al Mundial”

El exfutbolista hondureño Carlos Will Mejía afirmó que el partido contra Haití será clave para las aspiraciones mundialistas de Honduras. Destacó la importancia de mantener intensidad, confianza y juego colectivo para obtener un buen resultado.

  • 13 de octubre de 2025 a las 16:08
El Heraldo Videos