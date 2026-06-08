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Conductores de Uber e inDriver enfrentan multas y decomisos en Honduras

Autoridades realizan operativos contra vehículos que prestan servicio mediante aplicaciones digitales en distintas zonas del país. Según el IHTT, la principal causa de los decomisos es la falta de permisos de operación establecidos en la ley.

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 19:06
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