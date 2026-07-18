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Caso Vianka García: la cronología del crimen que conmociona a Honduras
Las investigaciones apuntan a que el crimen de Vianka García ocurrió tras una reunión en la que compartían bebidas alcohólicas. La reconstrucción de los hechos detalla lo sucedido hasta el momento en que su hija encontró el cuerpo de la víctima.
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 18 de julio de 2026 a las 17:07
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