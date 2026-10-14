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Afectados de Villa Unión recibirían ayuda para alquiler este jueves
Las familias que perdieron sus viviendas en Villa Unión recibirían este jueves el apoyo económico prometido para el pago de alquiler, según informó Julio Quiñónez, director de SIMGER.
Redacción El Heraldo
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Actualizado: 14 de octubre de 2026 a las 11:10
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