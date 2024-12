Nintendo Switch 2 y GTA VI marcan el rumbo del videojuego en 2025

5

GTA VI, cuyo primer tráiler acumula ya en YouTube más de 227 millones de reproducciones, será el faro que marque el camino de un 2025 repleto de emociones con títulos sin fecha de estreno, como The Witcher 4 o lo nuevo de los desarrolladores de Naughty Dog, que después de centrarse en The Last of Us llegarán al espacio con Intergalactic: The Heretic Prophet.

A la vuelta de la esquina, el 14 de febrero, llegará la entrega anual de Assassins Creed Shadows, este año ambientada en el Japón feudal, mientras que en exclusiva para Microsoft llegará Gears of War:E-Day, la precuela de una de sus sagas, que situará esta vez la acción 14 años antes del arranque de la primera entrega de este aclamado juego de acción.

Mientras, el ‘enfant terrible’ de los videojuegos, Hideo Kojima, lanzará la segunda entrega de su personalísimo Death Stranding 2:On the Beach, protagonizado de nuevo por el actor Norman Reedus.

Además, este año sus incondicionales esperan con impaciencia Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, remake de la tercera entrega de la saga.