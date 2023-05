El nuevo Zelda encabeza la lista de juegos que llegan en mayo

Tegucigalpa, Honduras. Ya arrancó mayo y se abre un nuevo calendario de lanzamientos en la industria gaming. Para este mes el listado no cuenta con una gran cantidad de títulos, pero tiene uno de los juegos más esperados del año: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. +Regístrese aquí para acceder a más noticias en El Heraldo El juego de Nintendo es la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, considerado uno de los mejores videojuegos de la historia, por lo que hay muchas expectativas.

Uno de los elementos en los que se espera mayor cantidad de cambios son las habilidades de Link. Hay cuatro confirmadas: Combinación, Ultramano, Retroceso e Infiltración. Cada una agregando condiciones diferentes al personaje para devolver el tiempo, unir objetos o traspasar paredes.

El otro gran lanzamiento de mayo es RedFall. Este es un exclusivo de Xbox que propone un juego de disparos en primera persona, con modos en solitario y cooperativos, en escenarios para cazar vampiros y con un alto componente narrativo de acción, como es tradición de Arkane, su estudio desarrollador. También, hay lanzamientos destacados como LEGO 2K Drive, un juego de conducción sobre los tradicionales juguetes, The Lord of the Rings: Gollum, que cuenta la historia de este personaje antes de las películas de “El Hobbit” y “El Señor de los Anillos”, y la llegada de Hogwarts Legacy a las consolas de pasada generación PlayStation 4 y Xbox One.

Acá la lista lanzamientos: - Redfall - 2 de mayo (Xbox Series X/S y PC) - Age of Wonders 4 -2 de mayo (PC, PS5 y Xbox Series X/S)

- Hogwarts Legacy - de mayo (PS4 y Xbox One) - Darkest Dungeon 2 -8 de mayo (PC) - The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - 12 de mayo (Nintendo Switch)

- Trinity Trigger - 16 de mayo (Nintendo Switch, PS4, PS5, y PC) - Ys IX: Monstrum Nox - 16 de mayo (Nintendo Switch, PS4, PS5, y PC) - Humanity - 16 de mayo (PS4, PC y PS5)

- LEGO 2K Drive - 19 de mayo (Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC) - Amnesia: The Bunker - 23 de mayo (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC) - Warhammer 40.000: Boltgun - 23 de mayo (Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC) - The Lord of the Rings: Gollum - 25 de mayo (Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC) - Chronicles of 2 Heroes: Amaterasu’s Wrath - 26 de mayo (Nintendo Switch, PS4, PS5, y PC)

Regístrese para seguir disfrutando del mejor contenido periodístico