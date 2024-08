Influencers de fitness: ¿Motivación saludable o presión por el cuerpo perfecto?

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El algoritmo actúa como un imán: si se detiene a ver un video de entrenamiento, pronto Instagram —o cualquier otra red— le inundará con contenido similar respaldados por miles de likes y comentarios.

Esto no siempre fue así; en los inicios, el algoritmo no era tan perspicaz y los perfiles dedicados al bienestar no eran tan numerosos. Uno de los disruptivos apalancado por la pandemia, fue el de Rina Betancourt, una caleña afincada en Honduras desde hace poco más de un lustro.

“Mi perfil se centra en promover una vida saludable y sostenible. Mi misión es ayudar a mi comunidad, especialmente a los hogares hondureños, a adoptar hábitos más saludables”, comenta Betancourt, de 38 años.

Según ella, se trata de sostener una plataforma dirigida especialmente a mujeres, motivándolas a alcanzar determinados estándares de salud y belleza.