Guía para detectar problemas del auto según el color del humo

Si no se cierra, el combustible seguirá mezclándose con el gas de escape recirculado, y al tener menos oxígeno, el gasóleo no se quema por completo y por eso sale humo.

La avería podría derivarse de una toma de aire en el colector de admisión o de un caudalímetro en mal estado, así como de un filtro demasiado sucio que puede provocar este problema al no dejar entrar correctamente el aire de admisión.

Si al revisar los puntos anteriores persiste la emanación oscura, el fallo está en algún inyector que no pulveriza bien el combustible; si las gotas que inyecta en el cilindro son demasiado grandes, no se mezclan con el oxígeno de forma óptima y no arden bien.