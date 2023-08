Las habilidades esenciales en el liderazgo moderno

La empatía trasciende lo superficial, cultivando un entorno en el que las voces de los colaboradores se sienten no solo escuchadas, sino genuinamente valoradas.

La habilidad de comunicar de manera efectiva, transmitiendo mensajes con claridad y convicción, es el artefacto esencial de las cabezas de las empresas.

No obstante, la comunicación no es unidireccional; escuchar activamente es igualmente crucial. Los líderes consumados no solo expresan sus ideas con maestría, sino que también escuchan, absorben y nutren el flujo de ideas que emana de su equipo.