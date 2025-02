Quererse hasta la Luna y más allá ahora es posible

Ciudad de México, México.-Una experiencia transformadora que eleva el concepto de luna de miel a nuevas alturas, fusionando romance y aventura en un viaje sin igual.· La agencia de viajes especializada en lunas de miel, Honimunn, se convierte así en pionera en la exploración espacial para parejas.

· En colaboración con partners de excepción, lanza la primera luna de miel centrada en la exploración espacial, una experiencia única de lujo para celebrar el amor.· Valorada desde 625.000 euros por persona, consiste en un viaje de 19 días que incluye un espectacular vuelo suborbital, convirtiendo a las parejas en parte de la historia del turismo espacial y sellando su amor en las estrellas.

Honimunn, la agencia de viajes de lujo especializada en lunas de miel, lanza una experiencia extraordinaria que transporta a las parejas más allá de las estrellas. Esta oferta innovadora redefine el concepto de luna de miel, creando una travesía que lleva a las parejas de novios hasta la munn y más allá.

”Creemos que los viajes espaciales representan el siguiente gran salto en el sector de viajes de lujo por varias razones. Primero, el espacio siempre ha sido un misterio fascinante, y la posibilidad de explorarlo atrae a personas con espíritu aventurero y explorador. Además, la tecnología y las inversiones en vuelos suborbitales han avanzado enormemente en los últimos años, haciéndolos más accesibles. Diversas empresas pioneras han abierto el camino para que los viajes espaciales sean una realidad, y este tipo de viaje atrae a un perfil de cliente dispuesto a invertir en experiencias transformadoras. Cada vez más, las personas buscan experiencias únicas y personalizadas, y la exploración espacial ofrece precisamente eso: una experiencia que, literalmente, lleva a la persona fuera de este mundo”, comenta María Ortega, Directora de Travel Design en Honimunn.

Gracias a un programa pionero, Honimunn, la agencia española especializada en lunas de miel comercializa desde hoy este viaje exclusivo que combina lujo, entrenamiento espacial y un refugio en el desierto para las parejas más intrépidas. Durante 19 días las parejas que decidan embarcarse en esta aventura podrán tomar parte en uno de los muy limitados vuelos suborbitales, viviendo en primera persona el fenómeno de la gravedad cero, mientras contemplan vistas impresionantes de la Tierra desde el espacio.

El viaje comienza en las idílicas playas de Bora Bora. Las parejas se alojarán en el lujoso Intercontinental Thalasso Bora Bora en villas privadas sobre el agua, en este destino los recién casados disfrutarán de exclusivas experiencias como vuelos en helicóptero sobre la isla corazón de Tupai y una navegación privada en catamarán por la laguna. Continúan su visita en el resort ecológico, The Brando en Tetiaroa, antigua isla privada de Marlon Brando, un ejemplo de lujo sostenible en un entorno paradisiaco. Sus exclusivas villas ofrecen privacidad absoluta, acceso directo a playas de ensueño y gastronomía de fama mundial que combina lo mejor de la cocina francesa y los sabores locales. Opcionalmente, podrán participar en una ceremonia tahitiana para celebrar su unión en un entorno mágico.

La siguiente parada les lleva a Los Ángeles, la ciudad de las estrellas. Las parejas se hospedarán en el icónico Belmond El Encanto, en la vecina y encantadora Santa Bárbara, un enclave que combina el glamour de la era dorada con la modernidad; este hotel histórico, recientemente renovado, es el icónico escondite de la élite de Hollywood desde los años 50. Aquí disfrutarán de cenas exclusivas y de actividades diseñadas para que conecten con la energía de la ciudad antes de su gran aventura.

La etapa más emocionante les lleva a las instalaciones donde la pareja de recién casados se prepararán para una experiencia que apenas han llevado a cabo 700 personas en toda la historia. Los novios participan en entrenamientos personalizados que incluyen simulaciones de microgravedad y sesiones teóricas sobre los detalles del vuelo. Esta experiencia culmina con el ascenso hacia el espacio, un vuelo suborbital que ofrece vistas inolvidables del planeta y una experiencia de ingravidez que redefine el concepto de quererse “hasta la luna”.

Tras su regreso a la Tierra, el viaje finaliza en el icónico Amangiri en el desierto de Utah, un refugio exclusivo donde los recién casados pasarán sus últimos cinco días disfrutando de la serenidad del desierto y experiencias diseñadas para el descanso absoluto. Desde rutas privadas por los cañones cercanos hasta tratamientos de spa más exclusivos bajo las estrellas, este hotel es el cierre perfecto para un viaje transformador.

En palabras de Elena García, CEO de Hellend, agencia creativa detrás de esta idea “Este es un proyecto creado combinando un producto único con un impacto cultural significativo. Queremos que las parejas realmente puedan quererse - hasta la munn y más allá - y lo hemos hecho posible, estableciendo un nuevo estándar en la industria de las lunas de miel. Estamos emocionados por las tendencias emergentes en el sector y la posibilidad de seguir creando experiencias que desafíen las expectativas de nuestros clientes. Este proyecto es un reflejo de nuestra dedicación a crear ideas que conectan con la cultura”.

Con este hito Honimunn sigue avanzando en su propósito, llevar a las parejas a una nueva frontera en el turismo romántico, redefiniendo el concepto de la luna de miel, rompiendo para ello las barreras de lo convencional con experiencias inolvidables. En este viaje sin igual, Honimunn reafirma su compromiso de ofrecer no sólo destinos, sino experiencias que desafían las fronteras del amor y la aventura. Un viaje al espacio no es solo un destino; es una celebración del amor que trasciende lo terrenal.

Sobre Honimunn

Honimunn no es una agencia de viajes, es tu historia de amor en formato viaje. No es solo una Luna de Miel en una isla remota o en una playa paradisíaca; es viajar 3000 km y no querer salir de la cama del hotel. Es celebrar tu amor con la persona más importante del mundo. Fundada por Javier Gracia, integrada por un equipo con más de 30 años de experiencia, son los expertos en historias de amor que te llevarán hasta la luna y más allá.

Sobre el hotel InterContinental®

Tahiti Resort & SpaUbicado en la isla principal, a solo 2 km del aeropuerto y de la zona de compras de la ciudad, el InterContinental® Tahiti Resort & Spa es una primera parada ideal en Polinesia Francesa. El hotel da la bienvenida con un exuberante jardín tropical de 25 hectáreas, rodeado por las cristalinas aguas salinas del océano. Con bungalows sobre el agua, habitaciones con vistas al mar y al jardín, nuestro alojamiento premium ofrece panorámicas impresionantes de la hermosa Moorea, con su océano resplandeciente y las majestuosas montañas volcánicas de la isla hermana.

Sobre The Brando Hotel

Descubre un paraíso más allá de la imaginación en Tetiaroa, un conjunto de 12 islotes que rodean una laguna de más de 4 millas de ancho que albergan el exclusivo The Brando, llamado así en honor al actor que se enamoró de este espectacular refugio. A solo 20 minutos de Tahití en avión privado, el resort cuenta con 36 lujosas villas, incluida una residencia exclusiva. Es la puerta de entrada a una reserva natural de acceso limitado, donde tortugas marinas, mantarrayas y aves exóticas recorren playas de arena blanca, mientras los tímidos cangrejos cocoteros se esconden bajo las palmeras. La fundación de The Brando, Tetiaroa Society, coordina investigaciones científicas para proteger y conservar los tesoros de la isla, además de guiar a los huéspedes en fascinantes expediciones de descubrimiento por este paraíso tropical.

Sobre Belmond

Belmond nació de la pasión por conectar a los viajeros más exigentes con las propiedades, destinos y viajes más extraordinarios del mundo. Desde hoteles y trenes hasta cruceros fluviales y safaris, Belmond diseña experiencias incomparables y permite crear recuerdos inolvidables. Su legado se remonta a 1976, fecha de la adquisición del Hotel Cipriani en Venecia. Durante más de 45 años, Belmond ha creado una colección internacional de 45 propiedades en 26 países y territorios.

Sobre Amangiri Hotel

Fundido en un paisaje intacto de roca roja de más de 360 hectáreas en la majestuosa Meseta de Colorado, Amangiri y su satélite, Camp Sarika, reflejan dos facetas de este antiguo desierto. Un santuario de serenidad, Amangiri cuenta con 34 suites modernistas, un completo Aman Spa y una piscina integrada en la meseta, todo en perfecta armonía con la tranquilidad de los cañones. Ubicado en un valle protegido, ofrece vistas panorámicas hacia el Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante. A solo unos pasos, Camp Sarika, con sus 10 pabellones de lujo tipo tienda, responde a la llamada a la aventura en la región. Como una base incomparable para expediciones emocionantes y momentos de conexión junto al fuego, el campamento dispone de su propio restaurante, lounge y spa suites.