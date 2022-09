Un robo o un hurto cada dos horas se denuncia en los últimos siete años en la capital

La cifra, según expertos consultados, es superior ya que muchas personas no denunciaron el delito “por la ausencia de confianza en los entes de Seguridad”.

Los robos representan el 77% (25,184 ) y los hurtos el 23% (7,607). Hay que diferenciar que el robo incluye algún tipo de violencia, fuerza o intimidación; el hurto no.

Para Rubio, si se hace un balance regional hay demasiados robos, pese a que otras mutaciones de ese delito como la extorsión muchas veces no se reportan.

“No son decisiones fantásticas, parece que el político no tiene tiempo, el 99% del tiempo lo invierte para no perder su movida”, cuestionó.

“Todo es un reflejo de desconfianza, la gente no denuncia porque no cree en la Policía, Juzgados, Ministerio Público, que piden muchas cosas para interponer una denuncia”, lamentó.

“Tengo 87 años y nunca me han asaltado y eso que de joven viajé por toda Centroamérica. Siempre que salgo me encomiendo a Dios, solo voy caminando y me dirige, es bonito confiar en Él”.