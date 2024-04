UMAPS inicia estudio de control de contaminación para habilitar Ciudad Mateo

Sobre el tema el director del Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos (Injupemmp), Amable de Jesús Hernández, conversó con EL HERALDO y aclaró que aunque es prematuro indicar si se podrá habitar Ciudad Mateo, garantizó que existen nuevas tecnologías para evitar la contaminación de la cuenca Guacerique.

“El tema de habilitación de Ciudad Mateo pasa primero por los estudios ambientales, el proyecto que realiza la Alcaldía Municipal evitará la contaminación en la represa Los Laureles, pero tampoco hay que olvidar la rentabilidad financiera”, explicó.

De acuerdo con el titular de Injupemp, la entidad no puede invertir en un inmueble que generará pérdidas, es decir, no remodelará casas que luego no podrá vender y en consecuencia detalló que el proyecto también está en manos de la Secretaría de Finanzas.

“Realizamos todos los estudios para presentarlo a Finanzas y si califican el proyecto financieramente viable se procede, de lo contrario se buscarán otras opciones de parte del gobierno central, pero por el momento está en revisión en Finanzas”, reveló.